Gary Anderson heeft zonder al te veel problemen de derde ronde van het WK darts bereikt. De wereldkampioen van 2015 en 2016 rekende woensdag af met de Let Madars Razma (3-1).

‘The Flying Scotsman’ zou eigenlijk zondag al tegen Razma uitkomen. De 50-jarige Anderson moest echter in quarantaine omdat hij contact had gehad met iemand die besmet was met het coronavirus.