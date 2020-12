Schaatser Westenbroek en coach Tijssen positief getest

Schaatser Stefan Westenbroek en coach Rutger Tijssen, beiden van TalentNED, hebben in de aanloop naar het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen (26-28 december) positief getest op het coronavirus. Beiden zullen daardoor ontbreken tijdens de driedaagse in Thialf. Schaatsbond KNSB maakte hun namen om privacyredenen niet bekend, maar Westenbroek en Tijssen bevestigden zelf op social media dat het om hen ging.

“Balen, balen, balen”, liet sprinter Westenbroek weten. “Ik voel me gelukkig nog erg fit en daarom was ik erg verbaasd over deze uitslag. Hieruit blijkt wel weer dat het een heel bijzonder virus is.” Ook Tijssen reageerde aangeslagen. “Helaas Covid-19 kreeg me te pakken, thuisisolatie is het gevolg. Gelukkig geen symptomen. Mensen pas op jezelf en onderschat het niet.”

Alle rijders, coaches en overige teambegeleiders worden op eerste kerstdag nog een keer getest op de aanwezigheid van het coronavirus. De uitslagen daarvan zullen voor aanvang van het toernooi bekend zijn.

Aan de WK-kwalificatie doen 119 langebaanschaatsers mee, 62 mannen en 57 vrouwen. Zij strijden om Nederlandse startbewijzen voor de internationale wedstrijden die na 1 januari op het programma staan. Dat zijn de EK allround en de EK sprint (16-17 januari), twee wereldbekers (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (12-14 februari). Al deze wedstrijden worden verreden in Thialf.