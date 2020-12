Van Gerwen tegen Evans in derde ronde van WK darts

Ricky Evans is de tegenstander van Michael van Gerwen in de derde ronde van het WK darts. De 30-jarige Engelsman was woensdagmiddag in de tweede ronde te sterk voor Mickey Mansell uit Noord-Ierland (3-1).

Van Gerwen trof Evans vorig jaar ook in de derde ronde op het WK en won toen met 4-0. Evans heeft de bijnaam ‘rapid’ omdat hij razendsnel gooit.

Het is nog niet bekend op welke dag Van Gerwen en Evans elkaar treffen. De derde ronde gaat zondag van start in een leeg Alexandra Palace in Londen. Van Gerwen verloor vorig jaar de WK-finale van Peter Wright.