Voetbalfans zijn bang voor voortbestaan clubs en willen gesprek

Nederlandse voetbalsupporters vrezen voor het voortbestaan van clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Om clubs financieel te helpen, zouden snel weer fans tot de stadions toegelaten moeten worden. Zolang dit niet mogelijk is moet het kabinet het voortbestaan van de clubs waarborgen, vindt het Supporterscollectief Nederland. Dat is de overkoepelende organisatie van alle supportersverenigingen van de betaaldvoetbalclubs in Nederland.

“Inkomsten stagneren, kosten lopen door, de spaarpot raakt leeg. Als dit veel langer duurt, vallen clubs om. Dan kan de maatschappij straks weer tot leven komen, maar zijn sommige clubs verloren gegaan. Dat mogen we niet laten gebeuren”, aldus Supporterscollectief Nederland. “Voetbal verbindt, inspireert, kan een goed voorbeeld geven en verdient daarom meer. Honderddertig wedstrijden werden georganiseerd met beperkt publiek. Clubs werden geprezen vanwege de goede organisatie, supporters vanwege hun goede gedrag.”

Supporterscollectief Nederland wil in gesprek met de minister, samen met de KNVB en andere belanghebbende organisaties in het Nederlandse betaalde voetbal. Daarin willen ze horen dat er snel weer met deels gevulde stadions gespeeld kan worden en op wat langere termijn met volle stadions. Ook willen ze een oplossing horen om het bestaansrecht van clubs te waarborgen zolang beperkingen gelden.