Hekman en Kamminga beste marathonschaatsers

Gary Hekman en Manon Kamminga zijn verkozen tot beste marathonschaatsers van het seizoen 2019-2020. Ze kregen hun prijs donderdag bij verrassing overhandigd door Willem Hut, disciplinemanager marathonschaatsen van schaatsbond KNSB.

Eigenlijk zouden de prijzen in oktober bij aanvang het nieuwe seizoen zijn uitgereikt. Vanwege de coronapandemie wacht het marathonpeloton echter nog steeds op zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De marathonschaatsers hopen vanaf januari weer in wedstrijdverband in actie te komen.

Hekman won vorige winter onder meer het NK op kunstijs en schreef ook de Trachitol Trophy op zijn naam. Kamminga, die een relatie met Hekman heeft, won onder meer op natuurijs het klassement om de KPN Grand Prix.

“Zeker op natuurijs heeft Manon flinke stappen gezet. Dan doe je wel echt mee, dan ben je wel echt een marathonschaatser”, aldus Hekman. En Kamminga: “Gary heeft met zijn hele ploeg een superseizoen gedraaid en wat er bovenuit steekt, is dat hij eindelijk die nationale titel won.” In het seizoen 2018-2019 werden Sjoerd den Hertog en Irene Schouten verkozen tot beste marathonschaatsers.