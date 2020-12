Atletiekfestijn Millrose Games in New York afgelast

Het prestigieuze atletiekfestijn Millrose Games, dat op 13 februari in New York zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatoren lieten weten dat het evenement vanwege de coronacrisis is afgelast.

De wedstrijd zou in 2021 voor het eerst onderdeel zijn van de World Athletics Indoor Tour. “Het was een moeilijke beslissing de iconische Millrose Games te annuleren”, aldus de organisatie. “Maar gezien de situatie rond de volksgezondheid vinden we het beter te wachten tot 12 februari 2022 voor de volgende editie.”