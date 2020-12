Brand wint ook Superprestigecross van Zolder

De Nederlandse veldrijdster Lucinda Brand heeft zaterdag de cross van het Belgische Heusden-Zolder gewonnen. Het was de zevende veldrit uit de Superprestigereeks. De renster van Telenet Baloise Lions troefde in de sprint drie landgenotes af. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede voor Annemarie Worst en Denise Betsema.

Brand, die de voorgaande vier Superprestigecrossen had gewonnen, verstevigde haar leidende positie. Alvarado blijft tweede op 3 punten. Betsema is derde op 15 punten. Er volgt begin februari nog één wedstrijd om de Superprestige. Zondag treffen de rensters elkaar in Dendermonde in een wedstrijd om de wereldbeker.

Brand was de actiefste in de wedstrijd op het snelle parcours op en rond het racecircuit van Zolder. Ze probeerde enkele keren een gat te slaan tussen haar en de concurrenten. Inge van der Heijden maakte ook lang deel uit van de kopgroep maar moest bij de zoveelste versnelling van Brand afhaken. In de sprint bleek ook de kracht van de Rotterdamse, die Alvarado moeiteloos achter zich hield. “Ik had eigenlijk al vrij snel in de gaten dat het op een sprint zou uitdraaien, zoals zo vaak hier”, vertelde de winnares. “Het is gewoon heel lastig hier een gaatje te slaan. In de sprint startte ik van kop af. Niet ideaal, zeker niet op zo’n lang recht stuk, maar het lukte gelukkig.”

Alvarado verspeelde onderweg nogal wat krachten omdat ze een paar keer achter de sterke Brand aan moest. “Het is een beetje dubbel”, keek ze terug op haar sprint. “Ik word weliswaar niet uit het wiel gereden maar kom dan tekort in de sprint. Lucinda heeft natuurlijk veel ervaring en een net iets grotere motor.”