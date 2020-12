De Jong, Wüst en Wijfje pakken WK-tickets, Ter Mors grijpt mis

Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Melissa Wijfje hebben in Thialf een WK-ticket op de 1500 meter veroverd. Onder anderen Nederlands schaatskampioene Jorien ter Mors (vijfde) greep mis.

De Jong was bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen de beste op de schaatsmijl met een tijd van 1.54,27. Dat was de beste seizoenstijd voor een Nederlandse rijdster op deze afstand. Wüst, olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter, reed de tweede tijd (1.54,98). Wijfje kwam als nummer 3 uit op 1.55,37.

Irene Schouten belandde met een persoonlijk record van 1.55,70 op de vierde plek. Ter Mors, nog niet helemaal hersteld van een enkelblessure, eindigde als vijfde in 1.56,10. Schouten en Ter Mors pakten evenals de top 3 nog wel een startbewijs voor de twee wereldbekers in januari in Thialf.

De beste twee van een gecombineerd klassement van de 1500 en 3000 meter verdienen tickets voor de EK allround, half januari in Heerenveen. De 3000 meter staat zondag op het programma. De Jong is als Nederlands allroundkampioene al zeker van deelname aan de EK allround.