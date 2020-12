Geen botbreuk geconstateerd bij uitgevallen veldrijder Iserbyt

Veldrijder Eli Iserbyt heeft bij zijn valpartij tijdens de zevende manche uit de Superprestigereeks in Heusden-Zolder geen breuk in zijn elleboog opgelopen. Dat bevestigt de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal van de Belg, die tot zaterdag leider van het klassement was. Iserbyt moet zondag wel de wereldbeker in Dendermonde laten schieten.

Iserbyt moest tijdens de cross in Zolder opgeven na een val met op het oog een zware blessure. De veldrijder werd naar het ziekenhuis in Heusden gebracht, waar medisch onderzoek geen botbreuken aan het licht heeft gebracht. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid geven over het resterende crossprogramma van de Belg.

Dankzij zijn opgave heeft Iserbyt de koppositie afgestaan aan zijn landgenoot Toon Aerts, die als zevende eindigde in Zolder. Er volgt nog één manche om de Superprestige.