Schaatser Kramer: het was een race van wikken en wegen

Het was een race van wikken en wegen. Dat zei Sven Kramer na zijn bekeken rit op de 5000 meter bij het kwalificatietoernooi in Thialf. Met de tweede tijd van 6.12,57, ruim 4 seconden langzamer dan zijn winnende ploeggenoot Patrick Roest, plaatste de viervoudig olympisch schaatskampioen zich volgens plan voor de WK afstanden half februari in Thialf.

“Dit was geen wedstrijd om te gokken”, zei de 34-jarige Fries bij de NOS. Kramer reed gedoseerd en plaatste in de slotfase een ouderwetse versnelling die hem verzekerde van een plek in de top 3. “Ik wilde een strakke rit rijden en ook de rondetijden aan het einde nog afbouwen. Dat lukte, al moeten die twee tussenrondjes van 30 seconden er nog wel uit. Die zijn onnodig en zonde. Wat dat betreft, heb ik nog wel wat werk te verrichten.”

Kramer gaf ronduit toe dat de kwaliteit van de bekritiseerde ijspiste zaterdag in Thialf prima in orde was. En juist hij had, als boegbeeld van het Nederlandse schaatsen, de directie van de Friese schaatstempel de afgelopen weken meer dan eens op hun verantwoordelijkheden gewezen. “Als Patrick een baanrecord weet te rijden, kun je niet zeggen dat het ijs slecht was”, grinnikte Kramer. “Het is fijn dat er is geluisterd naar ons. Het is ook niet makkelijk om een goede ijsvloer te maken. Ik ben blij dat het nu goed is en het is nu zaak om het goed te houden.”

Kramer wil zich zondag met een degelijke rit op de 1500 meter ook te plaatsen voor de EK allround, half januari in Heerenveen.