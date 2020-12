Van der Poel soleert naar zege na lekke band Van Aert

Mathieu van der Poel heeft zaterdag de zevende manche uit de Superprestigereeks veldrijden gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen van Alpecin-Fenix reed vanaf de tweede ronde alleen voorop. Dat kwam mede omdat zijn concurrent Wout van Aert kort ervoor met een lekke band te kampen had gekregen. De Belg van Jumbo-Visma lag meteen een halve minuut achterop en kreeg dat gat niet meer gedicht. Van Aert werd tweede op 38 seconden. De derde plaats was voor de Nederlander Lars van der Haar.

Daarmee leek het verloop van de cross in Zolder op die van Herentals afgelopen woensdag. Alleen was het toen Van der Poel die lek reed waarvan Van Aert profiteerde. De Brit Tom Pidcock, een andere gevreesde concurrent, was al na de eerste bocht kansloos. Hij werd opgehouden door een valpartij. Maar de grootste pechvogel was Eli Iserbyt, tot zaterdag de leider in het klassement. De Belg moest opgeven na een val met op het oog een zware schouderblessure.

Zondag treffen de veldrijders elkaar opnieuw, dan om de wereldbeker in Dendermonde.