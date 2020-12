Veel tickets op het spel tijdens schaatsdriedaagse in Thialf

In Heerenveen brandt op tweede kerstdag rond 12.30 uur de strijd los om de Nederlandse startbewijzen voor de internationale schaatstoernooien in januari en februari. Voor de mannen staan zaterdag in de Friese schaatstempel een dubbele 500 meter en een 5000 meter op het programma. De vrouwen werken een 1500 meter af.

Alleen voor de EK allround en de EK sprint (16-17 januari) hebben zich al rijders gekwalificeerd: Patrick Roest en Antoinette de Jong gaan als nationale kampioenen naar de EK allround, Hein Otterspeer en Jutta Leerdam zijn als NK-winnaars al zeker van deelname aan de EK sprint. Per toernooi zijn dan zowel bij de mannen als vrouwen nog twee startbewijzen te verdienen in Thialf.

Voor de wereldbekers in januari liggen voor elke afstand in Heerenveen vijf tickets klaar. Voor de WK afstanden (12-14 februari) gaat het in principe om drie startbewijzen per onderdeel. Alleen voor de 5000 meter vrouwen en 10.000 meter voor mannen zijn het er slechts twee.