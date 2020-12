Darter Van Gerwen in razend tempo naar achtste finales WK

Darter Michael van Gerwen heeft de laatste zestien op het WK in Londen gehaald. De als eerste geplaatste drievoudig winnaar van het WK won in Alexandra Palace met 4-0 in sets van de Engelse darter Ricky Evans.

Op het WK van vorig jaar speelde Van Gerwen ook tegen Evans. Hij won toen ook met 4-0 in sets. Tegen de razendsnel gooiende Brit kwam ‘Mighty Mike’ al snel op de 2-0-voorsprong in sets. Van Gerwen gooide nog niet eens een hele hoge score en kwam in de tweede set die hij zelf begon zelfs 2-1 in legs achter. Maar met twee ijzersterke legs pakte hij alsnog de setwinst.

In de derde set kwam Evans opnieuw op 2-1 in legs, maar pakte Van Gerwen de set alsnog overtuigend. In hoog tempo stoomde de Brabander door en kreeg zijn eerste pijl op de zege. Hij miste echter de bull waardoor Evans alsnog een leg afsnoepte. In de vijfde leg besliste Van Gerwen het op dubbel 8.

Van Gerwen treft in de achtste finales de Brit Joe Cullen. Die won na een spannende partij in zeven sets van Jonny Clayton uit Wales. Hoewel Cullen een 2-0-voorsprong in sets weggaf en in de beslissende set op 2-0 achter kwam, pakte hij alsnog de zege. De Brit staat voor het eerst bij de laatste zestien op het WK.

Van Gerwen kwam tot 106,85 gemiddeld met drie pijlen en gooide met 12 van zijn 21 meer dan de helft van zijn ‘finishes’ uit. Dit geeft veel zelfvertrouwen en hiermee kan ik verder”, zei een opgewekte Van Gerwen bij RTL7. “Op belangrijke momenten gooide ik lekker ‘vieze dingen'”, verwees hij naar de hoge scores op de cruciale momenten in de sets.

Dat concurrent en regerend wereldkampioen Peter Wright eerder op de avond sneuvelde, deed Van Gerwen ogenschijnlijk niet zo veel. “Dat is zijn probleem. Ik lig er niet wakker van. Ik moet gewoon van iedereen die op mijn pad komt winnen. Iedereen weet dat ik alleen genoegen neem met de titel.”