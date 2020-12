Hamilton en Røiseland ‘kampioenen der kampioenen’ in 2020

De Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton en de Noorse biatlete Marte Olsbu Røiseland mogen zich de ‘kampioenen der kampioenen’ van 2020 noemen. De Franse sportkrant L’Equipe wijst ieder jaar de beste mannelijke en vrouwelijke sporter aan. Zowel Hamilton als Røiseland ontving de prijs, bestaande uit een gouden beeldje, voor het eerst.

De 35-jarige Hamilton veroverde dit jaar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Michael Schumacher. De kopman van Mercedes gaat volgend seizoen proberen de Duitser te overtreffen. De 30-jarige Røiseland pakte begin dit jaar bij de WK in Italië vijf gouden medailles en twee bronzen. Het mondiale biatlontoernooi werd gehouden vlak voor de coronacrisis ervoor zorgde dat in vrijwel de hele wereld de sport tot stilstand kwam.

Vorig jaar werden de Spaanse tennisser Rafael Nadal en de Amerikaanse turnster Simone Biles uitgeroepen tot ‘kampioenen der kampioenen’. Voor Nadal was dat de vierde keer, Biles ontving de prijs voor de derde keer.