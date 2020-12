Hamilton wikt en weegt, maar heeft nog geen contract

Muziek, mode, de elektrische autosportklasse Extreme E en ook nog een keten in vegetarische hamburgers. Lewis Hamilton heeft zoveel bezigheden naast de Formule 1, dat hij zoekt naar de balans tussen al deze activiteiten. Het is mede een reden waarom de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd geen nieuw contract heeft getekend bij Mercedes.

“Ik ben aan het wikken en wegen en probeer een evenwicht te vinden. Ik leef van dag tot dag omdat je nooit weet wanneer je dagen voorbij zijn”, zegt de 35-jarige Hamilton in een interview met het Britse vakmagazine Autosport.

Hamilton is meer dan ooit bezig met zijn toekomst na het autoracen, zoveel is wel duidelijk. “Ik kijk graag vooruit en ben heel enthousiast over alles wat de toekomst in petto heeft. Maar ik besef ook dat sommige zaken jaren nodig hebben om ze goed van de grond te krijgen. Daarom probeer ik nu strategisch de fundamenten te leggen. Tegelijkertijd moet ik denken aan het nu en dan kom ik uit bij het autoracen. Daar hou ik nog steeds heel veel van”, aldus Hamilton.

Hoewel zijn handtekening nog altijd niet is gezet onder een nieuwe verbintenis bij Mercedes, wijst niets erop dat die deal niet rondkomt. Teambaas Toto Wolff van Mercedes heeft inmiddels de deadline alweer verzet. Eerst moest er voor kerst duidelijkheid zijn, maar nu kan het zelfs wachten tot de testraces in februari.

“Naar mijn mening hebben we de afgelopen zeven jaar zo’n succesvolle reeks kampioenschappen gehad dat er geen reden is om niet door te gaan. Hamilton zit op de top van zijn kunnen en dat zal hij nog een tijdje zijn. En daarom is het een goed idee om samen verder te gaan”, lichtte Wolff eerder deze maand toe. “We plakken er geen speciale datum aan vast, omdat we niet onder druk van de media willen worden gezet. Vroeg of laat moet het gebeuren, uiterlijk voordat we gaan testen.”