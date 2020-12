Handballer Steins ontdekt het hoogste niveau in Final Four

Luc Steins is wars van vedetteneigingen. De handbalinternational vervangt de Franse grootheid Nikola Karabatic bij topclub Paris Saint-Germain en speelt deze week als tweede Nederlander ooit in de Final Four van de Champions League, maar hij blijft bescheiden. “Ik ben veel meer een teamspeler. Karabatic kon de bal opeisen, maar ik ben niet iemand die zegt; geef die bal maar aan mij, dan gooi ik hem er effe in. Ik sta niet in het veld om topscorer te worden, maar om te zorgen dan het team goed presteert.”

Niettemin is hij trots op de toptransfer die hij kortgeleden maakte. PSG kwam in de zoektocht naar een middenopbouwer enigszins verrassend uit bij de relatief kleine Steins (1,73 meter), ook al speelde hij zich de afgelopen jaren met snelle, beweeglijke acties, trefzekere worpen en creatieve oplossingen in de kijker in de Franse competitie. Eerst bij Massy, daarna bij Tremblay en sinds 2019 bij Toulouse.

“Ik zal niet zeggen dat PSG mijn droomclub is, maar het is wel hartstikke mooi dat ik bij deze club het allerhoogste niveau mag ontdekken en zelfs de kans krijg de Final Four in de Champions League te spelen. Dat is de droom van elke handballer, het verbaast me echt dat het voor mij al zo snel werkelijkheid is. Het mooie is ook dat ik niet hoef te vechten voor mijn plek in het team, want er is geen enkele andere middenopbouwer bij PSG. Alles past precies in het gedroomde plaatje.”

De 25-jarige Steins is de tweede Nederlander na Mark Bult die optreedt in het finaletoernooi van de belangrijke Europese clubcompetitie. Bult speelde in 2012 in Keulen mee bij Fuchse Berlin. Keulen is ook dit jaar de plek waar in twee dagen tijd de prijzen worden verdeeld. PSG speelt maandag de halve finale tegen Barcelona en bij winst een dag later de finale tegen de winnaar van het duel tussen het Duits Kiel en de Hongaarse club Veszprem.

“Het is wel een hele mooie uitdaging, al droom je als handballer van een volle hal en de ambiance die daarbij hoort. Dat is nu door corona niet het geval. Die pech heb ik. Anderzijds ben ik zeker trots en wil ik er ook echt van genieten. Ik leef volledig toe naar de wedstrijd en wil zo goed mogelijk voorbereid aan de start verschijnen.”

Zijn club is kansrijk, meent Steins. “We hebben het hier wel over de vier beste ploegen van de wereld. Misschien zijn Barcelona en Kiel licht favoriet, maar wij hebben de afgelopen tijd mooie overwinningen geboekt en draaien lekker. De Final Four is heel speciaal. De underdog kan daar heel makkelijk met de titel naar huis gaan.”