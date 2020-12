Regerend wereldkampioen Wright uitgeschakeld op WK darts

Darter Peter Wright is uitgeschakeld op het WK in Londen. De regerend wereldkampioen verloor in de derde ronde met 4-3 in sets van de Duitser Gabriel Clemens.

Wright pakte vorig jaar voor het eerste in zijn carrière de wereldtitel door Michael van Gerwen in de finale in Alexandra Palace te verslaan. De opvallende Schotse darter, altijd getooid met hanenkam en een kleurrijke uitdossing en de bijnaam ‘Snakebite’, kwam flink in de problemen toen de Duitser na een 2-1 voorsprong in sets ook nog een 2-0 voorsprong in legs pakte in de vierde set. Clemens miste echter twee pijlen om de vierde set naar zich toe te trekken en Wright greep de kans om terug te komen met beide handen aan. Hij won de vierde set alsnog.

De Duitser gaf zich echter niet gewonnen en deed hetzelfde na een 2-0-achterstand in de vijfde set. Clemens bleef kalm en gooide met hoge ‘finishes’ de set uit. Na een snelle winst van Wright in de zesde set viel de beslissing in de laatste set, waarin de Duitser mocht beginnen. Daarin nam Clemens een 2-1 voorsprong, maar moest de vijfde leg voor een winnaar zorgen. Met dubbel 16 gooide de Duitser de wereldkampioen alsnog uit het toernooi.

Wright, als tweede geplaatst op het WK, gooide een gemiddelde van 101,5 met drie pijlen, hoger dan de 98,85 van Clemens. Maar op het uitgooien van de dubbels faalde de Schot vaak. Hij raakte 14 van de 44 dubbels. De Duitser won er 14 van de 32.

“Ik ben gewoon heel erg blij”, zei Clemens na afloop bij RTL7. Hij is de eerste Duitser die de laatste zestien op het WK darts bereikt. “Ik had ook een beetje geluk dat Wright enkele dubbels heeft gemist.”

Wright werd bij de WK’s van 2019 en 2018 ook vroeg uitgeschakeld, maar bereikte in de jaren daarvoor ook de finale, de halve finale en twee keer de kwartfinale. Hij won in 2020 als regerend wereldkampioen wel de Masters en de Europese kampioenschappen.