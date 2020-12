Tennisser Murray ontvangt wildcard voor Australian Open

De Schotse tennisser Andy Murray heeft een wildcard gekregen voor de Australian Open. De huidige nummer 122 van de wereld keert daarmee terug in het grandslamtoernooi waar hij twee jaar geleden nog zwaar geëmotioneerd het einde van zijn loopbaan aankondigde.

“We heten Andy met open armen welkom in Melbourne”, zei toernooidirecteur Craig Tiley. “Ik beschouw zijn terugkeer nu al als een hoogtepunt.”

Murray is drievoudig grandslamwinnaar, stond eerste op de wereldranglijst en haalde op de Australian Open vijf keer de finale. In de editie van 2019 werd hij al snel uitgeschakeld. Vlak voor het toernooi had hij al gezegd dat het toernooi wel eens zijn laatste kon zijn. De pijn in zijn heup was ondraaglijk geworden.

De 33-jarige Schot kon dankzij een gecompliceerde heupoperatie toch zijn tenniscarrière nieuw leven inblazen. Hoewel hij ver verwijderd is van de topvorm van weleer en nog steeds problemen heeft met zijn heup, gaat Murray stug door. De Schot begint zijn seizoen in januari in Delray Beach. Hij ontving ook voor dat toernooi een wildcard. De Australian Open zijn als gevolg van de coronapandemie met drie weken verzet. Het grandslamtoernooi begint nu op 8 februari.