Vettel: ontsnapping van Grosjean hoogtepunt van het jaar

De ontsnapping van Romain Grosjean uit zijn brandende auto is voor Sebastian Vettel hét moment van 2020. Dat schrijft de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in een gastcolumn in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. “Het is nog steeds een mysterie voor mij hoe hij nagenoeg ongeschonden uit die crash kwam”, aldus Vettel. “Dat hij nog steeds bij ons is, dat hij nog in leven is, is voor mij hét moment van het jaar.”

Grosjean crashte vorige maand in de eerste ronde van de Grote Prijs van Bahrein. De Franse coureur schoot met zijn Haas-bolide door de vangrails heen. De auto brak daarbij in twee stukken, wat leidde tot een vlammenzee. Grosjean slaagde erin het uit wrak te klimmen en uit het vuur te ontsnappen. De 34-jarige coureur kwam er met wat brandwonden op zijn handen van af. Grosjean moest wel de laatste twee races van het seizoen overslaan.

“Romain heeft extreem veel geluk gehad”, aldus Vettel, die zelf een teleurstellend laatste jaar bij Ferrari beleefde. “Het had heel anders kunnen aflopen. Een paar jaar geleden had zo’n ongeluk een veel slechtere afloop gehad.” De 33-jarige Duitser noemt de zevende wereldtitel van Lewis Hamilton, die daarmee recordhouder Michael Schumacher evenaarde, het sportieve hoogtepunt van het jaar. “Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we dit jaar geen coureur zijn verloren.”