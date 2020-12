Basketballers Mavericks verpletteren Clippers

De basketballers van Dallas Mavericks hebben zondag hun eerste zege van het seizoen geboekt. Het was meteen een memorabele want het team van pointguard Luka Doncic, een van de vedetten van de NBA, verpletterde Los Angeles Clippers: 124-73. Het duel in LA ging de boeken in want de marge van 50 punten halverwege het duel (77-27) was een record in de Amerikaanse topcompetitie, meldde statistiekenbureau Elias Sports.

LA Clippers, dat het seizoen met twee overwinningen goed was begonnen, miste de geblesseerde sterspeler Kawhi Leonard. Doncic toonde zich trefzeker met 24 punten, waarvan 18 in de eerste helft. Josh Richardson maakte er 21. “Alles lukte”, keek Tim Hardaway Jr., goed voor 18 punten, terug. Hij vertelde dat de ploeg zich in de rust niet eens realiseerde hoe groot de voorsprong al was.

Charlotte Hornets, met Gordon Hayward als topschutter met 28 punten, bezorgde Brooklyn Nets de eerste nederlaag van het seizoen: 106-104. “Een ongelooflijke overwinning”, sprak Hayward, die in november overkwam van Boston Celtics. “Ik ben trots op deze prestatie, op onze verdediging.” Kevin Durant was goed voor 29 punten voor de Nets, Kyrie Irving voegde er 25 aan toe. De thuisploeg kwam in het laatste kwart bijna terug van een achterstand van 16 punten, maar kreeg de marge net niet gedicht.

Titelverdediger Los Angeles Lakers won voor de tweede keer dit seizoen. Ook zonder de geblesseerde Anthony Davis had de ploeg weinig moeite met Minnesota Timberwolves: 127-91.