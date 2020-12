Darter Van Duijvenbode maakt indruk op WK

Dirk van Duijvenbode heeft op het WK darts in Londen de vierde ronde bereikt. De 28-jarige Westlander, die in de tweede ronde afrekende met oud-wereldkampioen Rob Cross. overklaste de Engelsman Adam Hunt: 4-0. Van Duijvenbode gaat met de winnaar van de partij tussen de Engelsman Glen Durrant en de Amerikaan Danny Gabbish strijden om een plek in de kwartfinales.

De man die normaal de administratie doet op een auberginekwekerij in ‘s-Gravenzande maakte veel indruk in het lege Alexandra Palace. Van Duijvenbode gooide al vroeg in de wedstrijd de maximale score van 170 uit. Hij pakte de eerste set door in de beslissende vijfde leg 82 uit te gooien.

De tweede set ging met 3-1 naar de Nederlander, die de set besliste door vakkundig 120 uit te gooien. In de derde set kwam Van Duijvenbode met 2-0 achter, maar hij wist zich te herpakken met hoge scores en knappe finishes. Daarmee was het verzet van Hunt gebroken. Van Duijvenbode haalde een gemiddelde van ruim 104 punten per beurt.