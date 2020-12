Handballer Steins mist Final Four na positieve coronatest

Handballer Luc Steins kan niet deelnemen aan de Final Four van de Champions League. De speler van Paris Saint-Germain is besmet met het coronavirus, meldden maandag meerdere Franse media. International Steins zou maandag met zijn club aantreden in de halve finale tegen FC Barcelona. Alle deelnemers ondergingen zaterdag nog een laatste test. Daarbij bleek Steins positief.

Steins stapte in november op huurbasis over van Toulouse naar PSG. De Franse kampioen had acuut een vervanger nodig voor de geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic. De Limburger zou de tweede Nederlandse handballer ooit worden die deelneemt aan het finaletoernooi van de Europese clubcompetitie. Eerder deed Mark Bult dat namens Fuchse Berlin.