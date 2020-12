Krol, Verbij en Dijs pakken WK-tickets 1000 m, Nuis grijpt mis

De schaatsers Thomas Krol, Kai Verbij en Wesly Dijs mogen namens Nederland op de 1000 meter deelnemen aan de WK afstanden half februari in Heerenveen. Krol maakte zijn status als Nederlands kampioen op dit onderdeel waar. Hij finishte in 1.07,36 minuten. Daarmee reed hij de tweede tijd ooit in Thialf. Alleen de Rus Pavel Koelizjnikov was begin dit jaar sneller (1.07,09).

Verbij, de winnaar van de 500 meter, reed de tweede tijd: 1.07,81. Dijs pakte met een persoonlijk record van 1.08,23 het derde WK-ticket, net voor nummer 4 Hein Otterspeer (1.08,34).

Kjeld Nuis behoorde ook tot de verliezers. De olympisch kampioen op deze afstand ging hard van start maar maakte op hoge snelheid een aantal misslagen in een binnenbocht. Daarna was hij kansloos voor een hoge klassering.

Otterspeer en nummer 5 Dai Dai N’tab (1.08,39) mogen nog wel in januari deelnemen aan de twee wereldbekers in Heerenveen. Verbij en Krol plaatsten zich tevens voor de EK sprint half januari in Thialf, met dank ook aan de haperende Nuis. Otterspeer was als Nederlands sprintkampioen daarvoor al gekwalificeerd.

Nuis, die zondag nog wel een WK-ticket op de 1500 meter veroverde, spaarde zichzelf na zijn forse miskleun niet. “Ik schoot volledig weg met mijn linkerschaats, omdat ik iets te vroeg richting de blokken in de bocht ging”, legde hij uit bij de NOS. “Dit is doodzonde. Ik was heel lekker op weg en die eerste bocht verliep juist nog super goed. Maar in één klap is dan je WK weg op de 1000 meter. Dat doet ontzettend pijn, ja. Ik heb het gewoon verpest. Dom.”