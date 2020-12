Price en Anderson met moeite verder op WK darts

Gerwyn Price uit Wales en de Schot Gary Anderson hebben zich met veel moeite bij de laatste zestien geschaard op het WK darts. Beiden hadden in Londen zeven sets nodig om uitschakeling te voorkomen.

De als derde geplaatste Price was Brendan Dolan met 4-3 de baas en Anderson, de nummer 13 van de plaatsingslijst, was met dezelfde score te sterk voor Mensur Suljovic.

Price had in de zevende set een beslissende vijfde leg nodig om een plek in de achtste finales veilig te stellen. Hij miste in de zesde set al één matchdart. In de beslissende leg gooide hij 72 uit door met zijn derde pijl tops, dubbel-20, te gooien.

Anderson is tweevoudig wereldkampioen. Hij was in 2015 en 2016 de sterkste in Alexandra Palace. Price heeft een mindere staat van dienst op het WK. Vorig jaar haalde hij de laatste vier en drie jaar geleden de laatste zestien.

Na afloop haalde Anderson voor de camera van Sky Sports uit naar Suljovic, die in zijn ogen een mentaal spelletje had gespeeld en onder meer het spel had vertraagd. “Het was verschrikkelijk, echt belachelijk. Mensen vragen aan mij waarom ik minder plezier beleef aan het darten. Nou, dit is een van de redenen”, zei Anderson.

“Als het zo doorgaat in het darten, dan ben ik er klaar mee. Dan ga ik wel golfen of iets dergelijks. Ik wil zoiets niet meer meemaken; ik wil gewoon darten. Wellicht heeft negentig procent van de kijkers weggezapt tijdens deze wedstrijd. Dat had ik in ieder geval wel gedaan.”