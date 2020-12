Reuzenslalom in Semmering gestaakt wegens wind

Vanwege sterke windstoten is de reuzenslalom om de wereldbeker voor vrouwen in het Oostenrijkse Semmering maandag gestaakt. Dat gebeurde na de eerste run waarin de Slowaakse Petra Vlhova de snelste was geweest. Skifederatie FIS heeft nog niet gemeld of de uitslag van die eerste manche als einduitslag geldt of dat er op een andere datum nog een tweede run volgt.

Vlhova, die dit seizoen al drie wereldbekerzeges op haar naam heeft staan, hield de Italiaanse Marta Bassino en de Zwitserse Michelle Gisin achter zich. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin had de vierde tijd. De Nederlandse Adriana Jelinkova wist zich niet te plaatsen voor de tweede run. Ze had de 35e tijd.

De super-G voor de mannen in Bormio ging niet door vanwege de hevige sneeuwval in het Italiaanse skioord. De FIS schoof die wedstrijd door naar dinsdag, terwijl de voor die dag geplande afdaling is verplaatst naar woensdag.