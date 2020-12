Schaatser Roest pakt volle buit bij kwalificatietoernooi

Schaatser Patrick Roest was bij het Nederlands kwalificatietoernooi in Heerenveen de grote winnaar. De 25-jarige allrounder van Team Jumbo-Visma reed een Nederlands record op de 10.000 meter, een baanrecord op de 5000 meter en schreef tevens de 1500 meter op zijn naam. Hij pakte daardoor de volle buit met drie WK-tickets en vier startbewijzen voor twee wereldbekers. Roest was vooraf als Nederlands allroundkampioen al zeker van deelname aan de EK allround.

De verdeling van alle Nederlandse tickets voor de internationale toernooien is als volgt:

EK allround (16-17 januari in Heerenveen)

Vrouwen: Antoinette de Jong, Schouten, Beune. Mannen: Roest, Bosker, Talsma.

EK sprint (16-17 januari in Heerenveen)

Vrouwen: Leerdam, Kok, Schulting. Mannen: Otterspeer, Verbij, Krol.

Wereldbekers (22-24 januari en 29-31 januari).

Vrouwen: 500 meter: Kok, Leerdam, Schulting, Michelle de Jong, Voskamp; 1000 meter: Leerdam, Ter Mors, Schulting, Kok, Antoinette de Jong; 1500 meter: Antoinette de Jong, Wüst, Wijfje, Schouten, Ter Mors; 3000 meter: Antoinette de Jong, Schouten, Beune, Anema, Wijfje

Mannen: 500 meter: Verbij, N’tab, Mulder, Otterspeer, Velema; 1000 meter: Krol, Verbij, Dijs, Otterspeer, N’tab; 1500 meter: Roest, Krol, Nuis, Dijs, Hollaar; 5000 meter: Roest, Kramer, Bergsma, Talsma, Bosker.

De 5000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen worden niet gereden in deze wereldbekers. De rijders voor de ploegenachtervolging en de massastart worden door bondscoach Jan Coopmans geselecteerd.

WK afstanden (11-14 februari in Heerenveen)

Vrouwen: 500 meter: Kok, Leerdam, Schulting; 1000 meter: Leerdam, Ter Mors, Schulting; 1500 meter: Antoinette de Jong, Wüst, Wijfje; 3000 meter: Antoinette de Jong, Schouten, Beune; 5000 meter: Schouten, Achtereekte.

Mannen: 500 meter: Verbij, N’tab, Mulder; 1000 meter: Krol, Verbij, Dijs (onder voorbehoud, derde Nederlands startbewijs nog niet zeker); 1500 meter: Roest, Krol, Nuis; 5000 meter: Roest, Kramer, Bergsma (onder voorbehoud, derde Nederlands startbewijs nog niet zeker); 10.000 meter: Roest, Bergsma.

De rijders voor de ploegenachtervolging en de massastart worden door bondscoach Coopmans geselecteerd.