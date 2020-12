‘Tijdperk Wüst en Kramer in het allrounden is voorbij’

Ireen Wüst betreurt het missen van de EK allround komende maand in Thialf maar ziet voor zichzelf nog meer dan genoeg perspectief voor een succesvolle afsluiting van haar unieke schaatsloopbaan. Door een mislukte race zondag op de 3000 meter (achtste in 4.03,53), vooral door een aanval van migraine, greep de vijfvoudig olympisch kampioene naast een EK-ticket. Hetzelfde overkwam viervoudig olympisch kampioen Sven Kramer, die op de tweede kwalificatiedag in Thialf zijn 1500 meter verprutste (zeventiende in 1.47,79).

“We hadden het allebei graag anders gezien. Maar om ons beiden nu gelijk helemaal af te schrijven, gaat wel erg snel. Volgens mij reed ik zaterdag een heel goede 1500 meter en als ik straks weer wereldkampioen word, heeft niemand het nog over het gemiste EK. Maar voor het allrounden is het tijdperk Wüst en Kramer wel voorbij, denk ik”, geeft Wüst toe bij de NOS.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Wüst en Kramer na de Winterspelen in China stoppen op het hoogste niveau. De kans dat ze bij de WK allround in maart 2022 in Noorwegen nog van start gaan, is zeer klein. “Volgend seizoen tellen alleen de Spelen en niet meer de WK allround. Dus waarschijnlijk heb ik eerder dit jaar in Hamar mijn laatste allroundtoernooi gereden en gewonnen”, geeft Wüst te kennen. Haar uitpuilende erelijst telt zeven wereldtitels allround en vijf Europese allroundtitels.

“Natuurlijk is het jammer dat ik nu niet kan meedoen aan de EK allround”, beaamt Wüst. “Maar daar moet je wel een kanttekening bij plaatsen. Ik ben eerder dit jaar bewust overgestapt naar Team Reggeborgh om het allrounden te laten varen. Maar in dit rare coronajaar was deelname aan de EK allround toch wel weer een doel. Dus het is wel een teleurstelling dat ik het niet heb gehaald. Maar ik moet nu verder kijken. De 1500 meter is voor mij de mooiste afstand en daar wil ik graag mijn titels op prolongeren”, doelt ze op de wereldtitel in februari 2021 in Heerenveen en de olympische titel in februari 2022 in Peking.

Wüst: “Aan de andere kant is het tijdperk Wüst en Kramer dus nog lang niet voorbij. We hebben allebei nog superveel ambitie om in 2022 voor olympisch goud te strijden. Voor mij zal dat op de 1500 meter en op de ploegachtervolging zijn.”