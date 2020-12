WK-tickets op 1000 meter voor Leerdam, Ter Mors en Schulting

Jutta Leerdam, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting hebben zich op de 1000 meter geplaatst voor de WK afstanden half februari in Heerenveen. Zij eindigden op dit onderdeel bij het Nederlandse kwalificatietoernooi in Thialf in de top 3 van het klassement.

Wereldkampioene Leerdam reed de beste tijd (1.13,42). Olympisch kampioene Ter Mors eindigde als tweede in 1.13,70. Schulting, olympisch shorttrackkampioene op de 1000 meter, belandde met een persoonlijk record van 1.13,97 op de derde plek.

Met de top 3 mogen ook Femke Kok (1.14,10) en Antoinette de Jong (1.14,13) als nummers 4 en 5 deelnemen aan de twee wereldbekers in januari in Heerenveen.

De twee beschikbare tickets voor de EK sprint, half januari in Thialf, gingen naar Kok en Schulting. Leerdam was als Nederlands sprintkampioene al zeker van deelname.