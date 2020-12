Darter Van Gerwen met heel veel moeite naar kwartfinale van WK

Met heel veel moeite is darter Michael van Gerwen doorgedrongen tot de kwartfinales van het WK. De nummer 1 van de plaatsingslijst klopte de ontketende Engelsman Joe Cullen (4-3), na een achterstand van 1-3 in sets.

Cullen gooide de wedstrijd van zijn leven, met maar liefst 19 scores van 180. Dat was een record in een wedstrijd in de vierde ronde op een WK. De als zestiende geplaatste Engelsman kreeg twee keer de kans om de wedstrijd uit te gooien, maar tot opluchting van Van Gerwen miste de Brit.

Van Gerwen gooide niet zo goed als in zijn gewonnen partijen van afgelopen week tegen de Schot Ryan Murray (3-1) en Engelsman Ricky Evans (4-0), maar hij wierp nog altijd een gemiddelde van ruim boven de 100. De drievoudig wereldkampioen miste wel op cruciale momenten.

Van Gerwen verloor de eerste set omdat hij een pijl op dubbel acht niet vond. De Brabander kwam met 3-1 achter nadat hij er niet in was geslaagd om de vierde set met dubbel 20 uit te gooien. De Brabander wankelde, maar knokte zich naar een 3-3 stand in sets. Bij 2-2 in legs in de beslissende set werd de spanning Cullen te veel. Plotseling leek hij te beseffen dat het nu moest gebeuren. De Engelsman bezweek onder die druk in de beslissende leg. Van Gerwen was er snel bij om de wedstrijd toch nog in zijn voordeel te beslissen.

De Nederlanders Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort krijgen woensdag de kans om de kwartfinale te bereiken. Van Duijvenbode neemt het dan op tegen de Engelsman Glen Durrant. Van der Voort stuit op de Noord-Ier Daryl Gurney.