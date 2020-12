Federer en Nadal herkozen in spelersraad ATP

Roger Federer en Rafael Nadal zijn herkozen in de spelersraad van de ATP. De nieuwe termijn van de twee veelvoudige grandslamkampioenen loopt nu tot de zomer van 2022. Datzelfde geldt voor tennissers Andy Murray, Félix Auger-Aliassime, John Millman, Kevin Anderson en Bruno Soares.

Pablo Andujar en Marcus Daniell zijn nieuw in de spelersraad en Gilles Simon keert er juist weer in terug.

Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, zit niet in de spelersraad. De Serviër trok zich eerder terug omdat er volgens een nieuwe regel van de ATP sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Djokovic is ook een van de oprichters van een nieuwe spelersvakbond, de PTPA. Die kwam er nadat de Serviër was opgestapt uit de spelersraad van de ATP.