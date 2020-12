Franse wielrenner Offredo stopt ermee

Yoann Offredo stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman heeft dat besloten wegens aanhoudend blessureleed.

Offredo was in maart 2019 bij de GP Denain betrokken bij een zware valpartij. De renner herstelde van een tijdelijke verlamming om enkele maanden later met Wanty-Gobert aan zijn derde Ronde van Frankrijk deel te nemen. Een peestransplantatie aan het einde van het seizoen bezorgde Offredo onherstelbare schade, waardoor hij nu niet met de ploeg Intermarché-Wanty Gobert de overstap maakt naar de WorldTour.

“Als je gewend bent om 30 uur per week te fietsen en dat van de ene dag op de andere niet meer kunt doen, doet dat niet alleen fysiek maar ook mentaal pijn”, aldus Offredo.