Tennisser Jo-Wilfried Tsonga mist ook de Australian Open. De Fransman heeft zich dinsdag afgemeld voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 35-jarige Tsonga gaf tijdens de laatste editie van de Australian Open al in de eerste ronde op. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen, vanwege bekkenproblemen. De voormalige nummer 5 van de wereldranglijst is afgezakt naar de 62e positie van de mondiale tennisladder.

Het toernooi in Melbourne begint op 8 februari.