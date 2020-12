Tennissters naar Dubai voor kwalificatie Australian Open

Vier Nederlandse tennissters gaan komende maand naar Dubai, met als doel om zich daar te plaatsen voor de Australian Open. Net als bij de mannen wordt ook het kwalificatietoernooi voor de vrouwen niet in Melbourne gehouden, maar elders. De tennissers doen dat van 10 tot en met 13 januari in Doha, de tennissters op dezelfde dagen in Dubai.

Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome, Bibiane Schoofs en Richel Hogenkamp hebben zich samen met nog 124 tennissters ingeschreven voor de kwalificaties. “We waarderen de hulp van onze vrienden en collega’s uit Dubai voor het huisvesten van de kwalificaties voor de Australian Open”, zegt toernooidirecteur Craig Tiley.

De tennissters moeten drie partijen winnen om zich te plaatsen voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat met drie weken is opgeschoven en wordt gehouden van 8 tot en met 21 februari. De speelsters die zich kwalificeren, moeten bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine.