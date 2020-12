Tennistoernooi Indian Wells later in het jaar vanwege coronavirus

Het tennistoernooi van Indian Wells gaat in maart niet door. Vanwege het coronavirus is besloten te zoeken naar een latere datum in 2021. Het betekent voor de organisatoren een nieuwe tegenvaller. Dit jaar werd het evenement vanwege het coronavirus helemaal geschrapt.

Het toernooi, dat gepland stond voor 8 tot en met 21 maart, is na de vier grandslamtoernooien één van de grootste toernooien op de ATP Tour en WTA Tour. Volgens een verklaring op de website van het evenement werken de organisatoren samen met de twee tennisbonden en titelsponsor BNP Paribas om te zoeken naar een nieuwe speeldatum.