‘Tennistoernooi Rotterdam verschoven naar begin maart’

Het tennistoernooi van Rotterdam wordt verschoven naar begin maart, zo meldt de Franse sportkrant L’Equipe op basis van een mail die de ATP heeft verstuurd aan alle tennissers. Het ABN AMRO World Tennis Tournament stond aanvankelijk op het programma voor 6 tot en met 14 februari. Omdat de Australian Open echter drie weken is opgeschoven, van januari naar februari, moest de ATP de speelkalender voor de eerste weken van het nieuwe jaar aanpassen.

Een woordvoerder van het ATP-toernooi in Rotterdam wil de data 1 tot en met 7 maart “bevestigen noch ontkennen”. Het is de bedoeling dat tennisorganisatie ATP later op dinsdag de kalender voor de eerste maanden van 2021 presenteert. De Australian Open is van 8 tot en met 21 februari. Toernooidirecteur Richard Krajicek had als enige wens dat zijn evenement niet te dicht op het eerste grandslamtoernooi van het jaar komt te zitten, omdat de spelers wat tijd nodig hebben om te herstellen.

Krajicek heeft vooralsnog alleen de Rus Daniil Medvedev en het Italiaanse talent Jannik Sinner vastgelegd als deelnemers. De komende weken wordt het deelnemersveld verder ingevuld.