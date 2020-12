Verdediger Janmaat keert terug bij ADO Den Haag

Daryl Janmaat speelt vanaf het nieuwe jaar weer voor ADO Den Haag. De 31-jarige verdediger ondertekende dinsdag een contract tot de zomer van 2023. Janmaat trainde al anderhalve maand mee bij ADO omdat hij zonder club zat.

“Het is prachtig om terug te komen bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen. Dit voelt als thuiskomen. Ik wil hier misschien wel afsluiten. Maar ik kom hier zeker niet om af te bouwen. Ik ben fit en gretig”, zegt Janmaat, die in 2007 zijn debuut maakte in het eerste elftal en een jaar later de overstap maakte naar sc Heerenveen. Vervolgens voetbalde de 34-voudig international bij Feyenoord, Newcastle United en Watford.

In de strijd tegen degradatie kan ADO versterking goed gebruiken. Het elftal van trainer Ruud Brood staat na veertien speelronden op de voorlaatste plaats. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks.

Martin Jol, hoofd van het technische hart bij ADO, zegt over Janmaat: “We hebben er vertrouwen in dat hij zijn oude vorm en fitheid snel zal terugvinden en dat wij met hem de belangrijke volgende stappen kunnen zitten in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. Daryl is een absolute versterking voor onze defensie en kan hierin op twee posities van waarde zijn: op rechts en in het centrum.”