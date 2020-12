Wade gooit eerste ‘ninedarter’ op WK in bijna vijf jaar

Na een droogte van bijna vijf jaar heeft het WK darts in Londen weer een perfecte serie van negen pijlen mogen verwelkomen. De Engelsman James Wade gooide dinsdag tijdens de derde ronde van het wereldkampioenschap een ‘ninedarter’ in de vijfde en beslissende set tegen zijn landgenoot Stephen Bunting. De laatste darter die daar tijdens een WK in slaagde was de Schot Gary Anderson, in januari 2016.

In de tweede leg van de vijfde set gooide Wade tweemaal 180 en finishte hij met 141. Ondanks de ‘ninedarter’ ging Wade, een van de titelfavorieten, alsnog onderuit. Hij zag zijn 2-0 voorsprong in sets volledig worden omgedraaid door Bunting (2-4), die doorgaat naar de vierde ronde.