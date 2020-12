Basketballers Bucks vestigen NBA-record driepunters

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben een NBA-record verbroken. De Bucks gooiden in het met 144-97 gewonnen uitduel met Miami Heat liefst 29 driepunters. Het oude record stond op 27 en werd vorig jaar april gevestigd door Houston Rockets.

De Bucks gooiden 29 keer raak uit 51 pogingen van afstand, goed voor een percentage van 56,9 procent. Opvallend genoeg noteerden alle spelers die minuten maakten een driepunter, behalve uitgerekend tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo. Twaalf spelers hadden een driepunter achter hun naam staan.

Na het eerste kwart was de score al 46-26, na een voorsprong van 12-0. Khris Middleton had met 25 punten een belangrijk aandeel in de zege. Hij noteerde vier driepunters. Jrue Holiday was goed voor zes driepunters.

Vorig seizoen was Heat in de halve finales van de Eastern Conference te sterk voor de Bucks.