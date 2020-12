Darter Van Gerwen: dit geeft zo veel vertrouwen

Met een oerkreet vierde darter Michael van Gerwen zijn geslaagde inhaalrace tegen Joe Cullen in de achtste finales van het WK. “Dit geeft zo veel vertrouwen”, zei hij voor de camera van RTL 7. “Hier kan ik mee verder.”

Van Gerwen knokte zich terug van een achterstand van 1-3 in sets (4-3). De als zestiende geplaatste Cullen gooide de wedstrijd van zijn leven tegen Van Gerwen, met maar liefst 19 scores van 180. “Het leek wel of hij een abonnement op die score had genomen”, grapte de opgeluchte Van Gerwen. “Niet normaal.”

De Engelsman Cullen kreeg twee keer de kans om de wedstrijd uit te gooien, maar hij miste op bull. “Dat blijft toch het kleinste vlakje van het bord”, stelde Van Gerwen. “Ik bleef vertrouwen houden. Ik speelde niet grandioos maar deed ook heel veel dingen goed. Dat neem ik mee naar de kwartfinale.”

Van Gerwen wankelde maar sloeg in de beslissende leg van de zevende set toe. “Cullen gooide grandioos. Hij zat in een flow. Ik weet hoe hij speelt. Als je hem onder druk blijft zetten, dan komt hij op een gegeven moment in de problemen”, zei hij. “Ik zag hem al met zijn hoofd schudden toen ik in de beslissende leg 180 gooide. Dan weet je dat het goed zit. Maar dan moet je het nog wel even afmaken. Het is zo lekker dat ik deze wedstrijd nog win. Deze tegenstand miste ik vorig jaar in de eerste ronden.”