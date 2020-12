Skiër Mayer wint op afdaling wereldbekerwedstrijd in Bormio

Alpineskiër Matthias Mayer heeft in Bormio een wereldbekerwedstrijd op de afdaling gewonnen. De 30-jarige Oostenrijker kwam tot een tijd van 1.57,32. Zijn landgenoot Vincent Kriechmayr (1.57,36) en de Zwitser Urs Kryenbühl (1.57,38) waren net iets langzamer.

De Noor Aleksander Aamodt Kilde, die in Bormio als zesde eindigde, heeft in de algemene wereldbekerstand nu de leiding met 465 punten. Hij loste de Fransman Alexis Pinturault (462 punten) af. Pinturault kwam op de afdaling niet in actie.