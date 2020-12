Van der Poel sluit 2020 af met een zege in België

Mathieu van der Poel heeft het jaar 2020 afgesloten met een overwinning. De 25-jarige coureur van Alpecin-Fenix schreef met overmacht de Ethias Cross in Bredene op zijn naam. De Belg Toon Aerts eindigde op ruime achterstand als tweede en diens landgenoot Michael Vanthourenhout kwam als derde over de finish.

Aerts bood Van der Poel aanvankelijk nog goed tegenstand, maar na een lekke band moest hij de wereldkampioen laten gaan. De Nederlander kon de veldrit in België, die hij vorig jaar eveneens won, relatief rustig uitrijden. Vooraf had hij daarop al gehoopt. “Het zou leuk zijn om het jaar af te sluiten met een overwinning. Er zijn veel crossen in heel korte tijd dus als het zuinig kan vandaag, dan liefst zo zuinig mogelijk”, blikte hij bij Sporza vooruit.

Met Wout van Aert (winnaar in 2016, 2017 en 2018) en Eli Iserbyt, die is uitgeschakeld door een schouderblessure, kwamen in Bredene enkele Belgische toppers niet in actie. Ook de Britse blikvanger Tom Pidcock ging niet van start.

Bij de vrouwen ging de winst naar Kata Blanka Vas. De 19-jarige Hongaarse rondde een lange solo succesvol af. De Nederlandse kanshebbers Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst ontbraken in Bredene.