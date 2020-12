Van der Voort loopt kwartfinales WK darts mis

Het is darter Vincent van der Voort niet gelukt zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WK darts. Van der Voort moest in het lege Alexandra Palace met 4-2 zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney, de nummer 11 van de wereld. Van der Voort staat 27e.

De 45-jarige Van der Voort, die in de vorige ronde nog een zege boekte op de als zesde geplaatste Nathan Aspinall, wist in 2011 en 2015 wel door te dringen tot de laatste acht. Verder kwam hij nog nooit op het WK van de PDC.

In de zesde set kreeg Van der Voort één pijl om de stand gelijk te trekken en een zevende set af te dwingen. Hij miste echter bull’s eye en zag Gurney het duel uitgooien met dubbel 16. Een leg eerder had Gurney nog zes matchdarts op een rij laten liggen.

“Je moet je kansen pakken tegen spelers die in principe beter zijn dan jij. Het was heel hard werken en uiteindelijk was het gewoon niets. Het liep gewoon niet”, zei de teleurgestelde Van der Voort voor de camera van RTL 7.

“Het is nu een kwestie van testen en dan hoop ik hier zo snel mogelijk weg te zijn. Elke minuut dat je hier langer bent, is waardeloze tijd.”

Door de uitschakeling van Van der Voort zijn Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode de enige twee overgebleven Nederlanders op het WK. Van Gerwen plaatste zich dinsdag met veel moeite voor de kwartfinales, Van Duijvenbode komt woensdagavond nog in actie in de vierde ronde. Hij treft de Engelsman Glen Durrant.

Gurney neemt het bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen Gerwyn Price en Mervyn King.