Van Duijvenbode verrast ook Durrant op WK darts in Londen

Dirk van Duijvenbode heeft bij het WK darts in Londen opnieuw voor een verrassing gezorgd. De 28-jarige Nederlander bleef in de vierde ronde na een stroeve start de 22 jaar oudere Engelsman Glen Durrant de baas: 4-3, na een achterstand van 1-3. Daarmee vervolgt ‘Aubergenius’ een indrukwekkend toernooi waarin hij onder anderen ook al oud-wereldkampioen Rob Cross versloeg.

Van Duijvenbode gooit op nieuwjaarsdag tegen de Schot Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016. Hij is na Michael van Gerwen de tweede Nederlander bij de laatste acht. Eerder op woensdag werd Vincent van der Voort uitgeschakeld. De Noord-Ier Daryl Gurney was met 4-2 te sterk.

De als twaalfde geplaatste Durrant won bij de andere dartsbond BDO drie keer de Lakeside-wereldtitel. Bij de PDC behaalde hij half oktober zijn eerste grote succes. De Brit veroverde de titel in de Premier League, goed voor een winstpremie van circa 275.000 euro.

Van Duijvenbode doet normaal de administratie op een auberginekwekerij in ‘s-Gravenzande. Vandaar zijn bijnaam ‘Aubergenius’.

Van Duijvenbode had ook tegen Durrant snode plannen, maar haalde aanvankelijk niet zijn hoge niveau van zijn voorgaande partijen in het lege Alexandra Palace. Hij maakte op het podium ook soms een wat onrustige en geïrriteerde indruk.

Van Duijvenbode wond zich voor en na de eerste verloren set nogal op over het dartbord. Volgens de Nederlander hing het niet helemaal goed op de juiste plek. Hij gooide zeker niet slecht in de eerste set, maar Durrant sloeg op de juiste momenten toe.

Ook na de tweede set (3-2 voor Durrant) was het gemiddelde per beurt van Van Duijvenbode aanzienlijk hoger dan van de Brit. Hij liet het echter opnieuw afweten bij het uitgooien op de dubbels.

In de derde set (3-1 voor Van Duijvenbode) waren de rollen plotseling omgedraaid. Durrant faalde op 25 en op 16, waarna de Nederlander de leg wel goed uitgooide. Vanaf de vijfde set kwam Van Duijvenbode nog wat beter in zijn spel en onder meer met een finish van 170 in de derde leg van de zesde set tankte hij nog wat zelfvertrouwen. In de beslissende leg van de laatste set hield de nummer 43 van de wereldranglijst zijn zenuwen het beste in bedwang.