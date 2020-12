Drievoudig olympisch roeister Compaan (62) overleden

Oud-roeister Jos Compaan is op 62-jarige leeftijd overleden. Compaan deed mee aan drie Olympische Spelen: Moskou 1980, Los Angeles 1984 en Seoul 1988. Ze keerde steeds zonder medaille terug naar huis.

“Met haar verliest de Nederlandse roeiwereld een voormalig olympisch roeister, een bevlogen en gedreven roeibestuurder, een verenigingsmens in hart en nieren met veel liefde en toewijding voor de roeisport en in het bijzonder voor het jeugdroeien”, aldus de Nederlandse bond KNRB.

Compaan was vanaf 2011 jarenlang voorzitter van de Amsterdamse roeivereniging Willem III, waarvan ze ook erelid is. Haar dochter Karien Robbers behoort in het nationale team tot de Vrouwen Acht.