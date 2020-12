Tennisser Murray slaat toernooi in VS uit voorzorg over

Tennisser Andy Murray heeft zich weer afgemeld voor het ATP-toernooi van Delray Beach. De voormalige nummer 1 van de wereld accepteerde vorige week nog een wildcard voor het toernooi in Florida, dat volgende week wordt gehouden. Murray wil in de aanloop naar de Australian Open niet het risico lopen dat hij besmet raakt met het coronavirus en mijdt daarom Delray Beach.

“Gezien de toename van het aantal Covid-besmettingen en de transatlantische vluchten die ik anders zou moeten maken, doe ik niet mee. Ik wil de risico’s in de aanloop naar de Australian Open zo klein mogelijk houden”, zegt de 33-jarige Schot in de Britse media.

Murray ontving afgelopen weekeinde ook een wildcard voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat vanwege de coronamaatregelen is verschoven van januari naar februari. De deelnemers moeten bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine. De Australian Open, het toernooi waarin Murray vijf keer de finale haalde, begint op 8 februari.