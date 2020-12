Veldrijder Iserbyt ondanks elleboogblessure van start in Baal

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt kan vrijdag, op nieuwjaarsdag, zijn opwachting maken in de X2O Badkamers Trofee in Baal. De 23-jarige Europees kampioen liep zaterdag in Zolder een elleboogblessure op en miste zondag de wedstrijd in Dendermonde en woensdag de Ethias Cross in Bredene.

“Het gaat lukken, maar pijnlijk wordt het wel”, aldus Iserbyt, die donderdagochtend een lichte training in het bos afwerkte.

“Alle spieren rond de elleboog zijn geraakt, en die hebben veel tijd nodig om volledig te herstellen. Vooral onverwachte schokken doen pijn. En trekken aan het stuur is erg moeilijk. Springen over de balken, dat zal ik waarschijnlijk niet kunnen doen. En ook in de start wordt het moeilijk. Recht op de pedalen staan wordt pijnlijk, maar Baal is gelukkig een tempocross.”

Bij een bezoek aan het ziekenhuis, zaterdagavond, werden geen botbreuken geconstateerd. Iserbyt bepaalt na de wedstrijd in Baal of hij zondag ook in de wereldbekercross van Hulst van start gaat.