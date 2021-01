Alvarado zegeviert in eerste veldrit nieuwe jaar

Wereldkampioene Ceylin Carmen del Alvarado heeft in de eerste veldrit van het nieuwe seizoen meteen toegeslagen. Ze won de Grote Prijs Sven Nys in Baal, een wedstijd die meetelt in de X2O Badkamers Trofee. Ze boekte haar zesde zege van het seizoen.

Alvarado had op de meet 3 seconden voorsprong op haar landgenote Lucinda Brand, die wel de leiding behield in het klassement van de trofee. Denise Betsema eindigde op 18 seconden als derde en maakte er een volledig Nederlands podium van.

Betsema nam vanaf de start het initiatief op het selectieve rondje, waar modderstroken het parcours zwaar maakte. Alleen Brand en Alvarado konden mee met de Texelse. Het trio reed lange tijd gelijk op, maar Alvarado wist na een foutje van Betsema in de voorlaatste ronde een gaatje te slaan.

Brand reed dat gaatje dicht en sleurde bij ingaan van de laatste ronde aan kop. Ze probeerde Alvarado eraf te rijden, maar de Rotterdamse wereldkampioene onderstreepte haar groeiende vorm met een splijtende demarrage die Brand te machtig was.

“Ik wilde het niet op een eindsprint laten aankomen, want mijn schoen zat los en ik was bang dat ik bij het extra aanzetten uit mijn pedaal zou schieten”, verklaarde Alvarado bij Sporza. “Het was een eerlijke strijd van vrouw tegen vrouw en ik heb opnieuw de bevestiging dat mijn vorm steeds beter wordt.”