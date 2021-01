City mist tegen Chelsea vijf door corona besmette spelers

Nog eens drie spelers van Manchester City zijn positief getest op corona. Dat vertelde trainer Pep Guardiola vrijdag tijdens een persconferentie voor het uitduel van zondag met Chelsea in de Premier League.

“We hebben afgesproken om nog niet te melden om wie het gaat”, zei Guardiola. “Maar we missen nu in totaal vijf belangrijke spelers vanwege corona. Zij zitten thuis in quarantaine.”

Kyle Walker en Gabriel Jesus testten afgelopen week al positief op corona, net als twee leden van de technische staf van City. Vanwege die besmettingen werd het duel van maandag met Everton afgelast.