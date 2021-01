Darter Price naar halve finales van WK

Gerwyn Price is doorgedrongen tot de halve finales van de WK darts. Hij was in de kwartfinale te sterk voor Daryl Gurney uit Noord-Ierland (5-4).

Price verspeelde in een leeg Alexandra Palace een voorsprong van 2-0 en 4-2 in sets. De gespierde darter uit Wales was in de beslissende set weer bij de les.

Price stuit zaterdag in de halve finales op Stephen Bunting, de Engelsman die eerder op vrijdag al met de Pool Krzysztof Ratajski afrekende: 5-3. Gurney was in de achtste finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Vincent van der Voort (4-2).

Michael van Gerwen komt vrijdagavond nog in actie. De nummer 1 van de plaatsingslijst stuit op de Engelsman David Chisnall. De winnaar van die wedstrijd neemt het zaterdag in de halve finales op tegen Gary Anderson, de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland die vrijdagmiddag de Nederlander Dirk van Duijvenbode de toegang tot de halve eindstrijd belemmerde: 5-1.