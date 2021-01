Darter Van Gerwen: het lukte voor geen meter

Michael van Gerwen zocht niet naar excuses na zijn kansloze nederlaag tegen de Engelsman Dave Chisnall in de kwartfinale op het WK darts in Londen (5-0). “Het lukte echt voor geen meter”, zei hij voor de camera van RTL 7. “Hier baal ik enorm van.”

“Dit kan ik alleen mezelf kwalijk nemen”, zei de drievoudig wereldkampioen. “Ik had hem veel meer onder druk moeten zetten. Maar de pijlen vielen niet lekker. Ik weet niet waarom. Het is niet mijn beste seizoen maar de laatste maanden ging het best wel lekker. Maar ik krijg nu met iemand te maken die ook goed in vorm is. Als je dan zo weinig scoort, dan krijg je alle kanten van het bord te zien. Dat is mij gebeurd. Het maakt me niet zo veel uit of ik met 5-0 of 5-4 verlies. Ik kom hier om het WK te winnen. En dat is totaal niet gelukt. Dit moet ik evalueren.”